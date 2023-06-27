В Украину приедут еще Leopard: какая страна пообещала

Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall от имени Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2A4. Так была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Tagesschau".

Танки. Фото из открытых источников

Отмечается, что первые танки должны прибыть в Украину в январе 2024 года. Остальные боевые машины планируют передавать в течение 2024 года.

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Также в компании Rheinmetall заявили, что сумма заказа составляет трехзначное число миллионов евро.

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Также издание "Комментарии" сообщало – представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже больше трех недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



