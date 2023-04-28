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Резников рассказал, присоединятся ли танки Abrams к контрнаступлению ВСУ

Украинские экипажи уже поехали на учения по управлению танками Abrams, но этой военной техники не будет во время анонсированного ранее контрнаступления ВСУ

28 апреля 2023, 13:07 comments1257
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Автор:

Кравцев Сергей

Танки "Abrams", которые пообещали США передать Украине, не примут участие в анонсированном ранее контрнаступлении ВСУ, к которому активно готовится Украина. Украинские экипажи уже поехали на учения. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников рассказал, присоединятся ли танки Abrams к контрнаступлению ВСУ

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что Украина получила современные системы вооружения, особенно в части "бронированного кулака". Речь идет о бронированных машинах и танках, в частности Leopard 2 и Challenger 2. По словам Резникова, обещанные танки Leopard 1 и американские Abrams будут предоставлены позже.


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"Танки Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа — БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", — заявил министр.

Алексей Резников подчеркнул, что сама техника подготовлена и частично доставлена, но украинские военные завершают прохождение учений на некоторых типах вооружения.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sLs6yogzo0Y
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