В Украине активизировались российские шпионы: Данилов раскрыл планы РФ

Россия активизировала в Украине сеть шпионов, работники СБУ активно работают с этим. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Times" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Алексей Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

По словам секретаря СНБО, Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

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