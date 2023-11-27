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В Украине активизировались российские шпионы: Данилов раскрыл планы РФ

Алексей Данилов заявил, что цель российских агентов – вбить клин между политическим и военным руководством Украины

сегодня, 10:40 comments1274
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия активизировала в Украине сеть шпионов, работники СБУ активно работают с этим. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Times" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Украине активизировались российские шпионы: Данилов раскрыл планы РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".


Алексей Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.                                                                                                                                       

По словам секретаря СНБО, Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества, известный как "Майдан-3". А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов. Что можно сказать об информационном фронте российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что скрывается за планом РФ затеять Майдан в Украине: на что направлена ИПСО Кремля.

Ранее "Комментарии" писали – почему Украине нужно искать запасные планы: действительно ли нас готовят к переговорам.




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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/putin-sleeper-spies-russia-ukraine-war-f957whl2s
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:00

Це він про всю юдейську хунту, яка влада узурпувала і краде? Коли країна програє щури гризуться між собою і шукають на кого би провину покласти. Зовні вже з усіма посварились і всіх звинуватили. Наприклад, польських перевізників, яких не допускали до конкурентного змагання ще й створювали нестерпні умови. В них раптом зникала реєстрація в електронній черзі, треба було реєструватись знов, але вже на 10 днів пізніше. Було перевищено термін перебування в Україні, як наслідок штраф 5000 євро. Про це по-юдейськи хитрі смотрящі (асоціації) за логістикою мовчать.


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