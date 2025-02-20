В соцсетях появились кадры боевой работы F-16 на фронте в Украине (ФОТО)

Украинским военным журналистам на фронте удалось незапланированно снять боевое применение истребителей F-16 Воздушными силами ВСУ. Об этом 20 февраля пишет портал "Комментарии". Издание Frontliner показало кадры боевой работы истребителей F-16 на одном из направлений фронта. Фотографии 20 февраля, опубликовал основатель и главный редактор Frontliner Андрей Дубчак в Facebook.

Украинский F-16 атакует позиции российских оккупантов. Фото: Андрей Дубчак / Facebook

Журналист не раскрыл, на каком участке фронта велась работа. Он уточнил, что работал на фронте над другим материалом.

"Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет", — написал Дубчак.

Один из военных отметил, что истребитель F-16 выполнял вылет с дополнительными топливными баками. Через несколько минут самолет развернулся и полетел в обратном направлении, выполнив задание.

"Где-то уже наверняка кричат в огне или бегают с турникетами россияне", — сказал Дубчак.

"Нет. Не с турникетами, а со жгутом Эсмарха", — уточнил военный.

По словам журналиста, истребитель оставил в небе след двигателя именно в том месте, где совершил удар по позициям российской армии.

"Неожиданный F-16 оставил в небе следы двигателя в месте, где он отпустил на быстром подъеме свой смертоносный груз в направлении атакующей российской армии. Нам это подняло настроение", — отметил Дубчак.





Тиша. Мороз. Робимо у полі репортаж про підрозділ важких дронів. Раптом впізнаваний наростаючий гул реактивного двигуна,... Опубликовано Frontliner Четверг, 20 февраля 2025 г.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Еще один российский "Град" украинские дроны догнали и уничтожили в ходе погони на большой скорости. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Также была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек". А затем (впервые за время войны) — ее более современная версия ТОС-2 "Тосочка". Кроме того, к 10 февраля 2025 года ВСУ в ходе войны смогли уничтожить и повредить более 10 тыс. российских танков.