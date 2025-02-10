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ВСУ порадовали красивой цифрой: потери оккупантов взяли историческую планку

Танков у России все меньше и меньше

сегодня, 13:01
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Николай Лисицын

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уничтожили и повредили более 10 тыс. российских танков. Об этом 10 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ. За 9 февраля потери РФ в танках составили девять машин, и теперь общая цифра по состоянию на утро 10 февраля — 10 001 подбитый российский танк.

ВСУ порадовали красивой цифрой: потери оккупантов взяли историческую планку

Россия потеряла за войну уже более 10 000 танков. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, среди потерь оккупантов — 850 490 военных, 370 самолетов, 20 813 бронемашин, 1059 систем ПВО и десятки тысяч единиц другой техники. Кроме того, оккупанты потеряли 20 813 артсистем, 331 вертолет, 1273 реактивных системы залпового огня и т.д.


"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу  три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии"  также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Кроме того, была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек".



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid071Zadwue8cSiPxGiewMPEEy3EmhYjUKGB2QGQm2iNuZ896BkHWs8fQz8nEPbYjjUl?locale=uk_UA
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