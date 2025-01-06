ВСУ показали видео уничтожения сразу двух дорогих ЗРК Панцирь-С1: во сколько бавовна обошлась оккупантам

Украинские военные моряки за сутки поразили три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Об этом 6 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Один ЗРК Панцирь-С1 стоит 13-14 миллионов долларов. Фото: Википедия

Украинские защитники показали видео боевой работы по "Панцирям". Военные уточнили, что техника поражена на временно оккупированной части Херсонской области.

"Наши воины продолжают превращать российскую технику в металлолом", — прокомментировали видео военные.

ВМС ВСУ не только уничтожили три единицы техники, но и нанесли значительные убытки оккупантам. Один ЗРК "Панцирь С1" стоит 13-14 млн долларов. ЗРК "Оса" -10 миллионов долларов.





Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720 убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных. Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря публично назвал потери РФ, а также впервые с февраля 2024 года – потери Украины. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч военных, отметил Зеленский. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

В ближайшие дни, по данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов превысят 800 тысяч военных. Что касается техники, то по состоянию на утро 6 января украинские воины уничтожили и повредили 1034 средства ПВО РФ.