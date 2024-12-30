Подарок под елочку: потери оккупантов достигли фантастической цифры

Количество российской бронетехники, котору с начала войны поразили силы обороны Украины, 30 декабря превысило 20 тысяч единиц. За последние сутки оккупанты потеряли 22 бронемашины, передает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ. Также у россиян стало меньше на семь танков.

За сутки 29 декабря ВСУ поразили семь российских танков и 22 бронемашины. Фото: Волноваська райдержадміністрація (Волноваська Районна Військова Адміністрація) / Facebook

До этого планку в 12 тыс. пораженных российских бронемашин ВСУ преодолели 12 февраля, 13 тыс. бронемашин РФ – 18 марта, 14 тыс. машин – 29 апреля. Потерю оккупантами 15 тысяч броневых бронированных машин Генштаб ВСУ зафиксировал 3 июня. Таким образом, за неполное второе полугодие 2024 года Россия потеряла 5 тыс. ББМ.

Общие потери российских войск с начала вторжения в Украину составляют 787 940 человек (убитых и раненых) по состоянию на утро 30 декабря. Общие потери РФ в сутки 29 декабря составляли 2020 оккупантов, уточнил Генштаб.

Потери другой российской техники:

танки ‒ 9663 (+7) ед,

бронемашины (ББМ) ‒ 20003 (+22) ед,

артсистемы – 21494 (+44) ед,

реактивные системы залпового огня – 1256 ед,

ПВО ‒ 1032 ед,

самолеты – 369 ед,

вертолеты – 329 ед,

беспилотники – 21069(+31) ед,

крылатые ракеты ‒ 3003 ед,

корабли /катера ‒ 28 ед,

подлодки — 1 ед,

автотехника и автоцистерны – 32551 (+141) ед,

спецтехника ‒ 3670 ед.

Напомним, в октябре 2024 года РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава – 41 980 человек, по данным Генштаба ВСУ. Однако уже в ноябре 2024 года рекорд был обновлен – 45 720 убитых и раненых оккупантов. 19 декабря был установлен дневной рекорд российских потерь за всю войну – 2200 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря публично назвал потери РФ, а также впервые с февраля 2024 года – потери Украины. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч военных, отметил Зеленский. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.



