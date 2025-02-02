logo

BTC/USD

98914.77

ETH/USD

3068.47

LTC/USD

114.39

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты не стреляют – они пылают: ВСУ показали яркое видео уничтожения российского "Града"
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты не стреляют – они пылают: ВСУ показали яркое видео уничтожения российского "Града"

Украинские дроны снова обеспечили армии РФ потери в технике

сегодня, 17:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Как передает портал "Комментарии", видео боевой работы опубликовало в Facebook командование Сил беспилотных систем ВСУ. Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ - на счету батальона Flying Skull.

Оккупанты не стреляют – они пылают: ВСУ показали яркое видео уничтожения российского "Града"

У россиян минус "Град". Фото: из открытых источников

"Точным ударом уничтожили вражеский "Град", — говорится в сообщении.

В Силах обороны напомнили, что БМ-21 "Град" – это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, которая создает серьезную угрозу для украинских воинов людей, бронированной техники и позиций.

"Но на этот раз огонь обернулся против самого врага. Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла". Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют – они пылают", — сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ на утро 2 февраля российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли 1267 РСЗО (одну — за последние сутки), а также тысячи единиц другой техники и вооружения.


Также портал "Комментарии" писал, что  российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский табор" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=517981224646357
Теги:

Новости

Все новости