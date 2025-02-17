Такое впервые с начала войны: ВСУ "достали" редкую и очень опасную технику россиян

Силы обороны Украины впервые за время войны уничтожили редкую российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) "Тосочка". Эти огнеметы появились на фронте только год назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

Система "Тосочка" - продолжение российской линии огнеметов "Буратино" и "Солнцепек". Фото: Defense Express

Система "Тосочка" калибром 220 мм была уничтожена на Покровском направлении, соответствующие фото появились в российских каналах. Defense Express подчеркивает, что это первая подтвержденная потеря такого этого вооружения. Детали этого боевого эпизода пока неизвестны, можно предположить, что машина была поражена с помощью оптоволоконных FPV-дронов, считают эксперты.

Оккупанты заявляли о переброске некоторого количества систем "Тосочка" на фронт осенью 2023 года. В то же время первое реальное подтверждение того, что враг использует ТОС-2 "Тосочка" на поле боя в Украине, появилось фактически год назад, в январе 2024 года, когда в сети было обнародовано фото с этой машиной в Луганской области. Ее зафиксировал украинский дрон-разведчик.

По состоянию на сегодняшний день остается непонятным, сколько таких машин есть на вооружении российской армии, но, скорее всего, речь может идти о незначительном количестве этого оружия. ТОС-2 "Тосочка" является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые РФ использует на поле боя в Украине — ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепек". Military Balance по состоянию на 2024 год фиксирует наличие на вооружении российской армии 55 систем ТОС-1 (при том, что ВСУ их регулярно "минусуют"). Исходя из новизны, систем ТОС-2 должно быть на фронте гораздо меньше.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Кроме того, была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек".