В СНБО прокомментировали законопроект, позволяющий мужчинам выезд за границу

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Slava Kot
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит мужчинам законно выезжать за границу, несмотря на объявление военного положения в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал возможное принятие этого законопроекта.
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что законопроект может быть не совсем справедливым. По словам Данилова, им могут воспользоваться люди со значительным состоянием, тогда как украинцы без больших денег будут в худшем положении.
Напомним, что законопроект №8029 зарегистрирован в Верховной Раде депутатом от партии "Слуга Народа" Георгием Мазурашу. Нардеп в пояснительной записке к законопроекту считает, что возможность мужчинам уезжать во время войны в Украине позволит наполнить бюджет для ВСУ.
Согласно законопроекту, мужчины будут иметь право выехать за границу, если внесут около 13 тыс. гривен на специальный счет, с которого каждый месяц снимали бы 2700 гривен на ВСУ. Таким образом, после исчерпания средств украинцы за границей могут вернуться в Украину или пополнить карточку для уплаты своего пребывания не на территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Такая программа позволит мужчинам призывного возраста самим выбирать специальность в армии.
Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 12:54
Зараз саме так і є. Той факт що навіть у ворога можна вільно пересуватись через кордон та обирати чи підписувати контракт чи ні не засмучує? Особливо коли в нас як у КНДР все примусом.