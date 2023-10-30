В СНБО прокомментировали законопроект, позволяющий мужчинам выезд за границу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит мужчинам законно выезжать за границу, несмотря на объявление военного положения в Украине. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал возможное принятие этого законопроекта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что законопроект может быть не совсем справедливым. По словам Данилова, им могут воспользоваться люди со значительным состоянием, тогда как украинцы без больших денег будут в худшем положении.

"Надо очень внимательно думать и понимать, чем это может закончиться. Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, которые не имеют состояния, должны будут идти защищать страну", – прокомментировал законопроект Алексей Данилов.

Напомним, что законопроект №8029 зарегистрирован в Верховной Раде депутатом от партии "Слуга Народа" Георгием Мазурашу. Нардеп в пояснительной записке к законопроекту считает, что возможность мужчинам уезжать во время войны в Украине позволит наполнить бюджет для ВСУ.

Согласно законопроекту, мужчины будут иметь право выехать за границу, если внесут около 13 тыс. гривен на специальный счет, с которого каждый месяц снимали бы 2700 гривен на ВСУ. Таким образом, после исчерпания средств украинцы за границей могут вернуться в Украину или пополнить карточку для уплаты своего пребывания не на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Такая программа позволит мужчинам призывного возраста самим выбирать специальность в армии.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки.