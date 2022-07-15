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В Северодонецке взорвался автомобиль с оккупантами: что известно

Взрыв прогремел на центральной улице Северодонецка

сегодня, 11:17
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Северодонецк (Луганская область) прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке взорвался автомобиль с оккупантами: что известно

Армия РФ

"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают", — рассказал Сергей Гайдай. 

Так, по данным Гайдая, на центральной улице Северодонецка вчера "неожиданно" взорвался автомобиль с оккупантами.

"В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", — Гайдай. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России заговорили о завершении войны – озвучили детали будущего соглашения. Россия хочет от Украины "признания сложившихся территориальных реалий". Российский замминистра отметил, что Россия продолжает настаивать на том, чтобы в будущем мирном соглашении значилось, что Украина имеет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что россия – государство-террорист: Украина может запустить процесс — почему до сих пор Запад медлит. Запад до сих пор во многом зависим от России, поэтому, как может, оттягивает с радикальными шагами в сторону Москвы. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что обещание сдержали: в ОП рассказали, как ВСУ ответили РФ за удары по Харькову, Виннице и Николаеву. Украинские защитники, как минимум, трижды крупно накрыли россиян. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что будут очень ожесточенные бои: в США назвали участок, где Россия собирается прорвать фронт. Россияне собираются наступать большими силами. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.



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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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