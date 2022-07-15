В Северодонецке взорвался автомобиль с оккупантами: что известно

Во временно оккупированном городе Северодонецк (Луганская область) прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Армия РФ

"На Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают", — рассказал Сергей Гайдай.

Так, по данным Гайдая, на центральной улице Северодонецка вчера "неожиданно" взорвался автомобиль с оккупантами.

"В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", — Гайдай.

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