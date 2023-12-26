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В Севастополе раздался мощный взрыв

В аннексированном Крыму продолжаются взрывы

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв днем 26 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Севастополе раздался мощный взрыв

Севастополь. Фото: из открытых источников

Как пишут в сети, взрыв произошел после 12:30 (13:30 по российскому времени).

Тем временем оккупационные "власти" объявили ракетную опасность в некоторых объектах Севастополя.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.                                                                                          

Отметим, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны страны-агрессора подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии.                                                                                                                                                

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне готовятся к уничтожению Крымского моста: какой ищут выход.

Ранее "Комментарии" писали – министр обороны Украины Рустем Умеров ответил, сколько процентов, что ВСУ освободят Крым в 2024 году. Освобождение Крыма Умеров назвал стратегической целью Украины. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что Киев победит.




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