Умеров ответил, сколько процентов, что ВСУ освободят Крым в 2024 году

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Как передает портал "Комментарии", свой прогноз министр озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров заявил, что он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.

"Это наша стратегическая цель. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим", — заявил Умеров.

Министр также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США.

"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", — подчеркнул глава ведомства.

Также в этом интервью Рустем Умеров заявил, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие решения на уровне Минобороны. Пока что украинцев призывного возраста на добровольной основе позовут обратно в Украину.

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