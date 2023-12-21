Умеров ответил, сколько процентов, что ВСУ освободят Крым в 2024 году

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Кравцев Сергей
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Как передает портал "Комментарии", свой прогноз министр озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Рустем Умеров заявил, что он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.
Министр также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США.
Также в этом интервью Рустем Умеров заявил, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие решения на уровне Минобороны. Пока что украинцев призывного возраста на добровольной основе позовут обратно в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.
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Ігор
сегодня, 13:25
Феєричний 95й. По-юдейськи підібрав чуже взуття і почав в ньому ходити. Уся сім'я живе у США тут тільки корито. Ми дивуємось чому програємо? В нас усі перемоги на брехні зроблені прибрати брехню і нічого не залишиться.