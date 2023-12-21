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Умеров ответил, сколько процентов, что ВСУ освободят Крым в 2024 году

Министр обороны Украины Умеров "на 100% уверен", что ВСУ могут освободить Крым в 2024 году

сегодня, 12:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Как передает портал "Комментарии", свой прогноз министр озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Умеров ответил, сколько процентов, что ВСУ освободят Крым в 2024 году

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Рустем Умеров заявил, что он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году. 

"Это наша стратегическая цель. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим", — заявил Умеров.

Министр также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США. 

"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", — подчеркнул глава ведомства.

Также в этом интервью Рустем Умеров заявил, что военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие решения на уровне Минобороны. Пока что украинцев призывного возраста на добровольной основе позовут обратно в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:25

Феєричний 95й. По-юдейськи підібрав чуже взуття і почав в ньому ходити. Уся сім'я живе у США тут тільки корито. Ми дивуємось чому програємо? В нас усі перемоги на брехні зроблені прибрати брехню і нічого не залишиться.


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