Россияне готовятся к уничтожению Крымского моста: какой ищут выход

Россияне почти в 2 раза расширили дорогу из Ростова на юг Украины. Ведь понимают, что когда-нибудь Крымский мост перестанет существовать. Действительно ли противник готовится к уничтожению Крымского моста? Портал "Комментарии" изучил это вопрос, проанализировав мнения экспертов.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Оккупанты планируют построить новый коридор параллельно той железной дороге, что уже есть

Военный эксперт Иван Киричевский в эфире канала "Эспрессо" заявил, что оккупанты действительно готовятся к потере Крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это лишь вопрос времени.

По словам эксперта, россияне планируют построить альтернативный маршрут на случай потери моста через Керченский пролив.

"Оккупанты хотят построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря так, чтобы создать альтернативу Крымскому мосту. Здесь есть две составляющие – плохая и хорошая. Плохая – оккупанты готовят альтернативный логистический путь. Хорошая – россияне понимают, что рано или поздно Крымский мост будет разрушен. Таким образом они пытаются перестраховаться и готовятся к альтернативным путям снабжения своих оккупационных войск", – объяснил эксперт свои размышления.

Киричевский добавил, украинские военные пытались взять под контроль железную дорогу, которая идет из Мелитополя на Токмак и дальше на Пологи. Россияне же хотят построить параллельную этой железную дорогу. Однако, когда российские пропагандисты обосновывают этот проект, они прям жалуются о том, что наши ДРГ очень активно работали и работают по железнодорожному пути. Поэтому их логистические пути по железной дороге всегда будут под угрозой блокировки.

Россияне отлично понимают, что ждет Крымский мост

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что, если за Крымский мост взялся глава СБУ Малюк, следовательно, его точно не будет. Россияне это отлично понимают, поэтому сейчас пытаются обеспечить так называемый "сухопутный мост". Это шоссейная дорога от Ростова на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ и Джанкой. Дальше можно либо на Керчь, либо на Севастополь, либо на Армянск.

Военный эксперт напомнил, что том же направлении россияне пытаются построить еще и железную дорогу. Ведь без нее им сложно осуществлять доставку в Крым.

"Пусть строят – нам останется. Будем двигаться в Мариуполь", – добавил Роман Свитан.

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