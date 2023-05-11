В сеть попали снимки авиабазы, с которой Россия бомбардирует Украину ракетами (ФОТО)

Появились спутниковые снимки российской авиабазы Оленья, где базируется основная часть российских бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты, которые РФ перебазировала после ударов по аэродрому "Энгельс", противник использует для систематических обстрелов и ракетных залпов по украинским городам. Как передает издание "Комментарии", соответствующее фото опубликовал американский обозреватель MT Anderson в своем Twitter.

Российский бомбардировщик Ту-95МС. Фото: из открытых источников

Речь идет о месте, находящемся за Полярным кругом в 100 км от Мурманска.

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Отметим, 5 декабря в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" впервые прогремели мощные взрывы. Как известно, это место РФ использовала в качестве одной из главных баз для места расположения стратегической авиации. Уже 26 декабря на аэродроме снова было шумно. Тогда российские власти заявили, что Украина пытается атаковать аэродром, используя для этого БПЛА.

Из-за опасения, что взрывы вновь будут повторяться российское командование приняло решение сначала рассредоточить авиацию по разным аэродромам, а потом и вовсе перебросить в самую отдаленную часть РФ.

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