В РПЦ обреченно заявили, что оккупанты не могут победить ВСУ

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Кравцев Сергей
Священнослужители РПЦ в своих речах не так оптимистичны относительно войны в Украине. Таким образом россиян уже готовят к поражению России на поле, рассказывая о технологической беспомощности армии оккупанты перед ВСУ. Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", священник из оккупированных Ровенек Луганской области жалуется, что у ВС РФ нет боеприпасов, обмундирования, нехватка всего и вообще весь мир против них и ничего нельзя сделать.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Стоит отметить, после того, как стало известно, что договор безвозмездного пользования УПЦ Московского Патриархата Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, глава РПЦ Кирилл вспомнил о международных инстанциях, которые имеют авторитет. Российский патриарх решил пожаловался на украинскую власть в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП.
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