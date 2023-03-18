В РПЦ обреченно заявили, что оккупанты не могут победить ВСУ

Священнослужители РПЦ в своих речах не так оптимистичны относительно войны в Украине. Таким образом россиян уже готовят к поражению России на поле, рассказывая о технологической беспомощности армии оккупанты перед ВСУ. Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", священник из оккупированных Ровенек Луганской области жалуется, что у ВС РФ нет боеприпасов, обмундирования, нехватка всего и вообще весь мир против них и ничего нельзя сделать.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Не подвезли боеприпасы, нет обмундирования, во всем недостача... Поздно очнулись, поздно вскочили. Армия противника лучше вооружена. Против нас весь мир, весь технологический мир. Все против нас ополчились. Что мы можем против них сделать? Ничего", — пожаловался священник.

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Стоит отметить, после того, как стало известно, что договор безвозмездного пользования УПЦ Московского Патриархата Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, глава РПЦ Кирилл вспомнил о международных инстанциях, которые имеют авторитет. Российский патриарх решил пожаловался на украинскую власть в разные институции и международные организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с монастырем УПЦ МП.

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Ранее "Комментарии" писали - в декабре 2022 года 78% украинцев придерживаются мнения, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% высказались за то, чтобы эта церковь была полностью запрещена в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на результаты соцопроса КМИС.