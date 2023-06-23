В России заявили о попытке военного переворота

Заявления Пригожина о поднятии под ружье 25 тысяч человек и наличии такого же боевого резерва для того, чтобы прекратить "беспредел" со стороны Минобороны РФ, нужно расценивать, как попытку военного переворота. Об этом, как передают "Комментарии", заявил известный рашист, воевавший в 2014 году против Украины Стрелков-Гиркин.

Стрелков-Гиркин воевал против Украины в 2014-м

Последний критиковал, как министра обороны РФ Шойгу, так и Пригожина. При этом все упомянутые так или иначе выступали против существования украинской государственности и воевали против Украины.

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"Еще раз: если не фейк, то это тот самый военный мятеж и переворот, о котором один "прапорщик-реконструктор" предупреждал так давно, и так часто, что самому надоело", — заявил Стрелков, комментируя сегодяншние заявления Пригожина.

В ответ последний заявил:

"Это не военный переворот, это марш справедливости, наши действия никак не мешают войскам", — заявил Пригожин.

По его словам, сейчас ему приходит много сообщений от военных, которые его "горячо поддерживают".

Отметим, что Пригожин призвал военных не оказывать им сопротивление, но при это никак не выступил против Путина или правительства РФ. Наоборот, он заявил:

"Президентская власть и правительство будут работать в обычном порядке".

Тем не менее, российский ТАСС заявил, что в Национальном антитеррористическом комитете "после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу".

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