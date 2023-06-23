Главарь ЧВК поделился подробностями: "Шойгу использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную"

Возможно, именно в эти минуты в России стартует гражданская война. Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что подчиненные ему силы, а это 25 тысяч человек и еще такое же количество боевого резерва выдвигаются, чтобы вернуть России "справедливость" и прекратить "беспредел". К этому главаря ЧВК подвиг сегодняшний ракетный удар по тыловой базе "Вагнера", который, по словам Пригожина, нанесен по указке его оппонента, министра обороны РФ Шойгу. Об этом сообщают "Комментарии".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

В одном из своих последних комментариев Пригожин рассказал подробности удара.

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- Министр обороны специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК "Вагнер", — рассказал Пригожин. — Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить.

По словам Пригожина, который последние месяцы беспощадно критиковал Министерство обороны РФ и генштаб армии РФ, сейчас Шойгу "трусливо, как баба, бежал из Ростова".

После удара по базе ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал несколько резких заявлений.

- СВО, которое несет руководство страны должна быть остановлена, — заявил Пригожин. — Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость". И мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили наших парней, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны.

Также Пригожин призвал военных не оказывать им сопротивление, а гражданских оставаться в своих домах. Но при этом заявил, что "президентская власть и правительство будут работать в обычном порядке".

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", — также заявил Пригожин.

