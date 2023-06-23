logo

BTC/USD

30893.88

ETH/USD

1900.13

LTC/USD

91.69

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пригожин: "СВО, которое несет руководство страны, должно быть остановлено"
commentss НОВОСТИ Все новости

Пригожин: "СВО, которое несет руководство страны, должно быть остановлено"

По базе ЧВК "Вагнер" нанесли ракетный удар, Пригожин обвинил в этом министра обороны Шойгу и, возможно, начал гражданскую войну в РФ

сегодня, 22:06
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

В телеграмм-каналах, близких к главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину, появилось сообщение о нанесении по базе частной военной компании ракетного удара, в результате чего есть множество жертв среди наемников. Этому предшествовало заявление Пригожина, в котором он раскритиковал СВО, заявив что необходимости в его начале не было. В ответ некоторые из рашистов заявили, что это госизмена со стороны Пригожина. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин: "СВО, которое несет руководство страны, должно быть остановлено"

Пригожин

После удара по базе ЧВК "Вагнер" Пригожин обвинил в этом минобороны РФ, с которым у него конфликт и сделал громкое заявление. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


- Эти мрази нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям, — заявил Пригожин.- Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей, — заявил Пригожин, сказав, что "следующий шаг за нами".

Через некоторое время он заявил:

- СВО, которое несет руководство страны должны быть остановлена, — заявил Пригожин. — Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость". И мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили наших парней, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны.

Также Пригожин призвал военных не оказывать им сопротивление, а гражданских оставаться в своих домах. Но при этом заявил, что "президентская власть и правительство будут работать в обычном порядке".

По его словам, "в 21.00 Шойгу трусливо бежал из Ростова".

- Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел.

Тем временем, страна-гигант поддержала территориальную целостность Украины.

Зеленский прокомментировал скандал с одесским военкомом.

А европейцы составили чёрный список российских пропагандистов: кто туда вошел.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!