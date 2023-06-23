Пригожин: "СВО, которое несет руководство страны, должно быть остановлено"

В телеграмм-каналах, близких к главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину, появилось сообщение о нанесении по базе частной военной компании ракетного удара, в результате чего есть множество жертв среди наемников. Этому предшествовало заявление Пригожина, в котором он раскритиковал СВО, заявив что необходимости в его начале не было. В ответ некоторые из рашистов заявили, что это госизмена со стороны Пригожина. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин

После удара по базе ЧВК "Вагнер" Пригожин обвинил в этом минобороны РФ, с которым у него конфликт и сделал громкое заявление.

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- Эти мрази нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям, — заявил Пригожин.- Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей, — заявил Пригожин, сказав, что "следующий шаг за нами".

Через некоторое время он заявил:

- СВО, которое несет руководство страны должны быть остановлена, — заявил Пригожин. — Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость". И мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили наших парней, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны.

Также Пригожин призвал военных не оказывать им сопротивление, а гражданских оставаться в своих домах. Но при этом заявил, что "президентская власть и правительство будут работать в обычном порядке".

По его словам, "в 21.00 Шойгу трусливо бежал из Ростова".

- Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел.

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