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Зеленский прокомментировал скандал с одесским военкомом

У семьи военкома Борисова журналисты нашли имущества на 4,5 млн евро

сегодня, 19:44
Автор:
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Константин Куликов
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По итогам проведения Ставки президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с одесским военкомом, в семье которого журналисты обнаружили имущества на миллионы долларов. В частности, имение и офис в испанской Марбелье, а также большой автопарк. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленский прокомментировал скандал с одесским военкомом

Одесский военком Евгений Борисов

"Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных Сил, — заявил Зеленский. — Очень неприятно, откровенно аморально и неправильно, что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности. Поручил Главкому Залужному убрать этого человека с должности. И первому заместителю министра обороны Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить еще и на такие вопросы".


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Сам военком Борисов, работающий на этом посту с 1996 года, общаясь с журналистом по телефону сначала сказал, что его родные ничем в Испании не владеют. Но потом, когда были обнародованы факты, что вилла сейчас зарегистрирована на его маму, а офис – на него и жену, он заявил, что у жены там есть бизнес по розничной торговле, а сам он "не влезает в эти дела" .

Между тем, в Генштабе ответили – задействованы ли в контрнаступлении основные военные силы.

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