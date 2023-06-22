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В России застрелился военачальник из-за больших потерь в Украине

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий застрелился, понеся большие потери в боях за Херсон и Николаев

22 июня 2023, 23:58 comments1062
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Константин Куликов
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Герой России, подполковник Дмитрий Лисицкий застрелился 26 марта 2023 года, когда стало известно о награждении Путиным генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева. Последнего Лисицкий обвинял в высоких потерях 247-го десантно-штурмового полка, которым он командовал во время вторжения в Украину. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказывает Би-би-си.

В России застрелился военачальник из-за больших потерь в Украине

Лисицкий

Как сообщают британские журналисты, полк понес значительные потери во время провалившегося российского наступления на Николаев в 2022 году.


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"В первые несколько дней войны на южном направлении благодаря „умелому“ командованию вот этого человека по фамилии Марзоев погибли около полутора тысяч ребят, запомните это лицо, это командир 22-го армейского корпуса", — написал в рашистском телеграм-канале Егор Гузенко, до сих пор воюющий на территории Херсонской области против Украины, о судьбе 247-го полка. По его словам, генерал Марзоев отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, уверив офицеров, что разведка проведена и трасса на город свободна, но вместо этого военнослужащие угодили в засаду ВСУ, понеся тяжелые потери.

Спустя два дня ситуация повторилась, только в этот раз десантники пытались штурмовать николаевский аэропорт.

"Всего за два дня 247-й ДШП потерял 76 человек убитыми и порядка 140 ранеными, уничтожено 9 боевых машин", — утверждает Гузенко. Двое бывших подчиненных Лисицкого подтверждают, что полк понес в первые дни российского вторжения критические потери. Погиб в том числе и непосредственный командир полка подполковник Константин Зизевский.

После полученного в Украине ранения двух ног Лисицкий находился на лечении в Ставрополе. Как утверждают собеседники Би-би-си, Лисицкий писал докладные о том, кто виноват в разгроме 247-го полка, которые отправлял на имя Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, в администрацию президента и Минобороны. Вместо порицания его оппонента Марзоева наградили орденом.

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