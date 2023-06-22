Вилла и роскошный автопарк: журналисты показали имущество одесского военкома в Испании (ВИДЕО)



















Расследователи "Украинской правды" обнародовали общественности имение и офис в испанской Марбелье, а также немалый автопарк. Все это имущество во время полномасштабного военного вторжения приобрели члены семьи руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Военком Евгений Борисов (фото из открытых источников)

Общая стоимость купленной недвижимости и автомобилей стоит примерно 4,5 миллиона евро.

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Сам военком Борисов, работающий на этом посту с 1996 года, общаясь с журналистом по телефону сначала сказал, что его родные ничем в Испании не владеют. Но потом, когда были обнародованы факты, что вилла сейчас зарегистрирована на его маму, а офис – на него и жену, он заявил, что у жены там есть бизнес по розничной торговле, а сам он "не влезает в эти дела". Еще военком сообщил, что не в курсе, покупал ли кто-нибудь из членов семьи испанскую недвижимость.

Во время съемок за журналистами следил мужчина из виллы Борисовых. Как выяснили расследователи, это был Игорь Николаев, младший брат Михаила Николаева, являющегося работником Одесского областного ТЦК и СП и еще работающий как личный водитель военкома Борисова.

Игорь Николаев имеет загранпаспорт с 2022 года, с момента полномасштабного вторжения. За это время он дважды был за границей – как инвалид третьей группы.

Представители издания спросили у Борисова, знаком ли он с братьями Николаевыми, последний сказал, что старший работал у него водителем. С младшим не знаком.

Михаил Николаев сообщил журналистам, что уже не работает в Одесском военкомате, хотя журналисты отрицали, ведь в марте этого года последний получал зарплату именно там. Еще Николаев-старший подтвердил, что он не раз пересекал границу вместе с представителями семьи Борисовых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ отреагировали на скандал вокруг военкома с виллой в Испании за "белые билеты".



