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В США заявили о вероятной гибели британского миллиардера

Пассажиры батискафа "Титан" погрузились на океанскую глубину, чтобы посмотреть на обломки затонувшего "Титаника"

22 июня 2023, 22:59
Автор:
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Константин Куликов
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Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа "Титана", поиски которого последние дни продолжались в северной Атлантике. Об этом сообщают "Комментарии".

В США заявили о вероятной гибели британского миллиардера

Погибшие на борту батискафа

Ранее спасатели заявили, что найденные в Атлантике обломки являются частью пропавшего батискафа, сообщает CNN.


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Вероятно, обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщает Береговая охрана США.

На борту пропавшего батискафа находились: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.

Сегодня истёк срок, когда по самым благополучным расчетам в судне оставался кислород. Позже Береговая охрана заявила, что обнаружила хвостовой обтекатель "Титана" на морском дне примерно в 500 метрах от носовой части управляемого судна, а также другие обломки поблизости.

Длина "Титана" составляла всего 6,7 метра, ширина 2,5 метра. В нем не было  сидячих мест. Все его пассажиры сидели на полу, даже не в состоянии вытянуть ноги.

Руководитель компании создателя батискафа заявлял, что они не хотели нанимать опытных "50-летних мужиков", потому что их подход не был "творческим". А когда один из инженеров сказал, что эта лодка опасна для жизни, его просто уволили.

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