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Месть Путина: МВД России занялось личным врагом главы РФ

Одного из судей Международного уголовного суда объявили в розыск

22 июня 2023, 21:57 comments1562
Автор:
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Константин Куликов
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Судья Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтала, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, появился в базе розыска МВД России. Об этом сообщают "Комментарии".

Месть Путина: МВД России занялось личным врагом главы РФ

Объявление, опубликованное российскими СМИ

Как сообщают росСМИ, фотография судьи с подписью "Внимание, розыск!" есть на стенде возле отделения МВД по московскому району Свиблово. На листовке указано, что российские силовики инкриминируют судье в частности "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения".


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Напомним, что МУС выдал ордер на арест главы РФ и детского омбудсмена РФ по обвинению в насильственной депортации украинских детей в Россию. Украинские власти на данный момент знают поименно о 20 тысячах насильственно перемещенных детях. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, депортация могла коснуться 200 тысяч человек, именно столько детей находилось на оккупированных Россией территориях Украины.

В результате выдачи ордера на арест Путина, теперь он может быть арестован в любой стране, ратифицировавшей Римский устав Международного уголовного суда.

После упомянутого решения МУС Владимир Путин не покидал Россию, а во всех международных мероприятиях участвовал онлайн.

Тем временем, ВСУ охотятся за российским оружием, которое способно бить ядерными боеприпасами.

Российская армия пытается восстановить наступление на востоке. 

А местные власти открещиваются от скандального решения. Социальные сети "взорвало" якобы принятое в Ивано-Франковске решение об ограничении на госпитализацию.



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