В больницу только с разрешения военкома: власти открещиваются от скандального решения

В Ивано-Франковской области опровергли информацию о запрете на госпитализацию военнообязанных граждан без решения военкомата. Об этом сообщают "Комментарии".

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По словам чиновников, Совет обороны обсуждал такой вопрос, чтобы военнообязанные мужчины не могли найти "лазейки", избежав попадания на фронт, но решение не было принято.

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"Сейчас никаких запретов на госпитализацию нет", — сообщил замглавы Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.

При этом вопрос продолжает обсуждаться с медучреждениями, юристами, "чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционных прав и одновременно поможет ТЦК", сообщил и.о. начальника департамента здравоохранения ОГА Владимир Дзембак.

Напомним, что накануне соцсети взорвались обсуждением якобы принятого ивано-франковскими властями решения о запрете на плановую госпитализацию военнообязанных в области без разрешения ТЦК. Как отмечали возмущенные пользователи соцсетей, данное решение является грубым нарушением конституции Украины, гарантирующей гражданам медпомощь.

"Во-первых, на Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет. Пока никаких запретов на госпитализацию нет. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушит права человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции. Соглашаюсь, что этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован, что и вызвало двоякую трактовку среди общественности. Всем жителям и гостям Прикарпатья сейчас оказывают помощь, как обычно", — оправдывается Виталий Ильчишин.

Как он пояснил, есть здоровые военнообязанные, получившие повестки, которые обращаются в больницы с "прошлыми болезнями" и находят лазейки, чтобы не идти на фронт. Это, по его мнению, и явилось основанием для такого запроса от территориального центра комплектования.

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