Минздрав рассказал, что делать в случае радиационной аварии

Первый совет от Минздрава на случай радиационной аварии — сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщают "Комментарии".

Сообщение Минздрава

В случае аварии необходимо находиться в укрытии. При этом следует находиться вдали от стен, окон и крыши. Нужно находиться в комнате без окон и наружных дверей. Также следует закрыть и уплотнить все отверстия. Это можно сделать скотчем и влажной тканью. Рекомендовано также выключить системы вентиляции — кондиционеры и обогреватели, и не выходить из укрытий, пока не будет указаний властей.



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Для их получения следует следить за официальными источниками информации – сообщениями ГСЧС, полиции, органов государственной власти, которые можно будет получить по радио и телевидению.

После попадания в укрытие следует обеззаразить себя – осторожно снять с себя верхний слой одежды, герметично его упаковать и держать подальше от людей и животных. Если есть возможность надо принять душ, помыв себя мылом, голову шампунем, но не нужно использовать кондиционер, поскольку это закрепит радиацию на волосах. Также не нужно сильно тереть и царапать кожу, потому что это может привести к попаданию радиации в раны.

Если принять душ нет возможности, нужно проточной водой промыть руки, шею, лицо, открытые участки кожи или воспользоваться влажными салфетками.

Впоследствии нужно одеть чистую одежду. Упомянутые выше операции, по возможности, нужно проводить в маске, респираторе и перчатках.

Отдельно Минздрав подчеркивает: йодная профилактика нужна только в случае произошедшей аварии. Йодид калия токсичен для организма и "не работает" вперед.

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