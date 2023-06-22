Илон Маск бросил вызов Цукербергу на бой в клетке: последний дал согласие

Американский бизнесмен Илон Маск на настоящий бой другого владельца технологической компании Марка Цукерберга. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter миллиардера.



Илон Маск бросил вызов Цукербергу. Фото из открытых источников

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20 июня Илон Маск решил высмеять Марка Цукерберга, который начал заниматься джиу-джитсу и успел выиграть несколько медалей на прошедшем в начале июня турнире в Бразилии. Владелец Tesla в своей социальной сети Twitter написал, что бросает вызов Цукербергу.

Американский программист не испугался вызова и на следующий день на собственной платформе Instagram опубликовал обращение в Маску, где требует от него указать место битвы.

На этот раз Илон Маск также ответил на следующий день и указал местом битвы "Вегаский Октагон". Это американская арена для поединков между участниками смешанного стиля. Кроме того, один из самых богатых людей мира указал прием, который он будет применять против Цукерберга.

"У меня есть отличный прием, который я называю "Морж", где я просто лежу на сопернике и ничего не делаю", — написал Маск в Twitter.

Впоследствии Маск опубликовал короткие видео с моржами. Пользователи соцсетей считают, что таким образом владелец Tesla демонстрирует, что его вызов не будет серьезным.

Напомним, что Илону Маску 52 года и он владелец таких компаний как Twitter, Tesla и SpaceX. Цукербергу 39 лет, он управляет компанией Meta, которой принадлежат соцсети Instagram и Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Twitter резко обесценился с момента покупки Илоном Маском.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения.