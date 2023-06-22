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Российская армия пытается восстановить наступление на востоке: что происходит на фронте

Российская армия не имеет успеха

22 июня 2023, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские военные намерены перейти в наступление на восточном направлении. Захватчики хотят это сделать, чтобы распылить резервы ВСУ на фоне наступления украинских военных.

Российская армия пытается восстановить наступление на востоке: что происходит на фронте

Россияне пытаются наступать на востоке (фото из открытых источников)

Об этом заявил в своем заявлении заместитель директора департамента планирования применения Нацгвардии Николай Уршалович.


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Как утверждает Уршалович, на прошлой неделе российская армия на Купянском, Лиманском и Северском направлениях провела штурмовые действия, атакуя линию обороны, удерживаемую подразделениями Нацгвардии. Но атака противника была безуспешной. К тому же оккупанты активно используют помощь реактивной артиллерии и авиации.

В районе Бахмута представители гвардейских разведывательно-ударных расчетов далее обезвреживали российскую технику, полевые склады, где накоплен боекомплект, не оставляя возможности противнику  осуществлять активную оборону.

При этом на Мелитопольском направлении военнослужащие Нацгвардии продолжали наступление. Украинские защитники провели фортификационное оборудование достигнутых позиций, проводили разведку и разминирование на намеченных полосах для выполнения дальнейших задач.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ВСУ объяснили, почему под Бахмутом резко снизилась интенсивность боев. На бахмутском направлении действительно в последнее время уменьшилась интенсивность боев. В первую очередь это произошло из-за того, что противник проводил ротационные мероприятия. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.

Спикер сообщил, что в сутки на бахмутском направлении россияне 389 раз обстреляли из артиллерии позиции украинских воинов. Было 4 боевых столкновения и два авианалета. В ходе боев было уничтожено 69 окупантов, 43 получили ранения, один попал в плен.
 



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