ВСУ охотятся за российским оружием, которое способно бить ядерными боеприпасами

Недавние слова лидера США Джозефа Байдена о том, что РФ реально может применить тактическое ядерное оружие, Вооруженные силы Украины восприняли как руководство к действиям. Как следствие, только за последние дни воины украинской армии уничтожили две единицы техники, что может нанести удар тактическим ядерным оружием (ТЯО), пишет "Телеграф"

Российский миномет "Тюльпан" (фото из открытых источников)

В частности, это самоходный миномет "Тюльпан", имеющий повышенную мощность — калибра. 240 мм . На Telegram-канале "СтратКом ВСУ" показали видео уничтожения такой техники в прошлый понедельник, 19 июня.

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О втором уничтожении современной российской установки, вчера, 21 июня, в собственном Telegram-канале написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Точный удар нанесли защитники РСЗО HIMARS, уничтожившие второй российский "Тюльпан" и еще 8 захватчиков.

Такие случаи уничтожения "Тюльпанов" — далеко не последние, они зафиксированы и раньше. Поэтому всего количество уничтоженных российских мощных минометов уже доходит до 20 единиц.

Мина до такой ТЯО весит от 130 до 230 кг , но возможность поражения огнем до 18 км делает эту систему не лучшей в современном бою, ведь дальность артиллерийского удара 155 мм гаубиц НАТО, которые теперь имеют ВСУ, по меньшей мере 35 км .

Если кремлевский диктатор Владимир Путин примет решение о применении ТЯО — именно такие "Тюльпаны" будут тем оружием, которое будет служить средством доставки тактических ядерных зарядов. По этой причине упомянутая установка попала под точные удары украинцев и уничтожается чаще, чем было раньше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему снова раскручивается тема ядерки. Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что разговоры о применении Россией ядерного оружия, действительно, снова вошли в повестку дня. Причем заявления политических игроков носят противоречивый характер, при этом, имея под собой основания.