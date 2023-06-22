logo

BTC/USD

30888.07

ETH/USD

1902.10

LTC/USD

91.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ охотятся за российским оружием, которое способно бить ядерными боеприпасами
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ охотятся за российским оружием, которое способно бить ядерными боеприпасами

ВСУ уничтожают носители тактических ядерных зарядов окупантов

22 июня 2023, 20:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Недавние слова лидера США Джозефа Байдена о том, что РФ реально может применить тактическое ядерное оружие, Вооруженные силы Украины восприняли как руководство к действиям. Как следствие, только за последние дни воины украинской армии уничтожили две единицы техники, что может нанести удар тактическим ядерным оружием (ТЯО), пишет "Телеграф"

ВСУ охотятся за российским оружием, которое способно бить ядерными боеприпасами

Российский миномет "Тюльпан" (фото из открытых источников)

В частности, это самоходный миномет "Тюльпан", имеющий повышенную мощность — калибра. 240 мм . На Telegram-канале "СтратКом ВСУ" показали видео уничтожения такой техники в прошлый понедельник, 19 июня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


О втором уничтожении современной российской установки, вчера, 21 июня, в собственном Telegram-канале написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Точный удар нанесли защитники РСЗО HIMARS, уничтожившие второй российский "Тюльпан" и еще 8 захватчиков.

Такие  случаи уничтожения "Тюльпанов" — далеко не последние, они зафиксированы и раньше. Поэтому всего количество уничтоженных российских мощных минометов уже доходит до 20 единиц.

Мина до такой ТЯО весит от 130 до 230 кг , но возможность поражения огнем до 18 км делает эту систему не лучшей в современном бою, ведь дальность артиллерийского удара 155 мм гаубиц НАТО, которые теперь имеют ВСУ, по меньшей мере 35 км .

Если кремлевский диктатор Владимир Путин примет решение о применении ТЯО — именно такие "Тюльпаны" будут тем оружием, которое будет служить средством доставки тактических ядерных зарядов. По этой причине упомянутая установка попала под точные удары украинцев и уничтожается чаще, чем было раньше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему снова раскручивается тема ядерки. Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что разговоры о применении Россией ядерного оружия, действительно, снова вошли в повестку дня. Причем заявления политических игроков носят противоречивый характер, при этом, имея под собой основания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/tehnologii/2023-06-22/5796717-udara-tyao-ne-budet-vsu-otkryli-okhotu-na-oruzhie-vraga-sposobnoe-bit-yadernymi-boepripasami
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!