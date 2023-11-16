В России заочно осудили основателя РДК

Основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин заочно приговорен московским 2-м Западным окружным военным судом к пожизненному заключению по обвинению в нападении диверсантов в Брянской области. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает "Медиазона", приводя слова пресс-секретаря суда.

В России заочно приговорили Дениса Капустина

Российские журналисты отмечает, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Представители СМИ узнали о нем случайно, придя на заседание по делу неонацистского объединения NS/WP. При этом на оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, представителей СМИ не пропустили, передает "Медиазона".

Лидера Русского добровольческого корпуса, который сражается на стороне Украины против путинского режима, обвинили в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатых веществ.

Напомним, что 2 марта 2023 года вооруженные бойцы "Русского добровольческого корпуса" вошли в два российских села в Брянской области, которые находятся рядом границей с Украиной. Это было, пожалуй, первое боевое проникновение на территорию Российской Федерации связанных с Украиной вооруженных формирований. Он имел необычайный медиаэффект, а российские власти вынуждены перебросить в Брянскую область военные части для блокирования действий РДК. По мнению оккупантов, таким образом Украина хотела продемонстрировать уязвимость путинского режима, а также оттянуть российские военные части с театра боевых действий в Украине.

В апреле РДК провёл ещё один рейд в приграничном селе Случовск, а в селе Запесочье один пограничник погиб, а двое получили ранения. 22 мая РДК осуществил рейд в Белгородской области. 4 июня 2023 года РДК атаковал Белгородскую область, где, временно захватив село Новая Таволжанка и продвинувшись к городу Шебекино, взял в плен около 10 российских солдат. Далее, командир Русского Добровольческого Корпуса обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением о встрече для обмена пленных, от которой последний в итоге отказался. 7 июня РДК покинул территорию Российской Федерации.

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