logo

BTC/USD

37447.00

ETH/USD

2052.00

LTC/USD

73.93

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-командующий армии США в Европе оценил итоги контрнаступления ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-командующий армии США в Европе оценил итоги контрнаступления ВСУ

Бен Ходжес отметил, что искать виноватых в некоторых недочетах контрнаступления не имеет смысла

сегодня, 10:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Контрнаступление ВСУ, которое стартовало еще в начале лета, не было неудачей или провалом украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес. 

Экс-командующий армии США в Европе оценил итоги контрнаступления ВСУ

Командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Экс-командующий армии США посоветовал лучше спросить об успехах ВСУ у командующего Черноморским флотом РФ. То, что Черноморский флот вынужден был передислоцироваться из Севастополя в порты дальше на восток – красноречивый фактор, подтверждающий, что украинцы делают большую работу.


Бен Ходжес отметил, контрнаступление ВСУ – это не только то, что мы видим на поле боя, но и намного больше. Украинские войска выполняют те задачи, которые в НАТО принято называть многопрофильными операциями.

Фактически одновременно задействованы воздух, суша, море, космос, киберпространство. От того, насколько слажены эти операции и зависит будущий результат, который, конечно же, должен привести к освобождению Крыма.

При этом американский специалист согласился с тем утверждением, что наземная часть контрнаступления украинской армии, на которой сосредотачивает внимание большинство людей, действительно замедлилась.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 630-ый день полномасштабного российского вторжения ситуация на восточном фронте сложилась крайне сложно для Украины. Противник активно давит на востоке, особенно в районе Авдеевки. ВСУ, в свою очередь, заставляют оккупантов пятиться на юге – в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о том, что происходит на фронтах российско-украинской войной и каковы перспектива дальнейшего развития событий изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему нужен план Б в войне против РФ: на что Кремль делает ставку.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!