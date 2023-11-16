Экс-командующий армии США в Европе оценил итоги контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ, которое стартовало еще в начале лета, не было неудачей или провалом украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Radio NV" высказал экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Командующий армии США в Европе Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Экс-командующий армии США посоветовал лучше спросить об успехах ВСУ у командующего Черноморским флотом РФ. То, что Черноморский флот вынужден был передислоцироваться из Севастополя в порты дальше на восток – красноречивый фактор, подтверждающий, что украинцы делают большую работу.

Бен Ходжес отметил, контрнаступление ВСУ – это не только то, что мы видим на поле боя, но и намного больше. Украинские войска выполняют те задачи, которые в НАТО принято называть многопрофильными операциями.

Фактически одновременно задействованы воздух, суша, море, космос, киберпространство. От того, насколько слажены эти операции и зависит будущий результат, который, конечно же, должен привести к освобождению Крыма.

При этом американский специалист согласился с тем утверждением, что наземная часть контрнаступления украинской армии, на которой сосредотачивает внимание большинство людей, действительно замедлилась.

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