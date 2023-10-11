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В России рассказали, кого они "отправят в Магадан"

Российские чиновники заговорили о ссылке "в Магадан"

сегодня, 17:45
Автор:
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Константин Куликов
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Руководитель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости проверить всех россиян, которые выехали из РФ после вторжения России в Украину, а теперь возвращаются на назад в Россию. По мнению чиновника, всем "релокантам", поддерживавших словом или делом Украину, необходимо  инкриминировать государственную измену. Об этом сообщают "Комментарии".

В России рассказали, кого они "отправят в Магадан"

Володин

Как сообщает пресс-служба Госдумы, он также предложил российским депутатам продумать вопрос о том, где размещать таких граждан РФ. По его словам, это должны быть "специальные места".


Перед этим Володин в ходе заседания Госдумы пообещал всем антивоенно настроенным "релокантам" при возвращении в Россию "обеспечить Магадан". По его словам, это касается тех, "кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы" Украине. 

Ранее Володин уже отмечался экстравагантными предложениями. В рамках антизападной риторики, он заявлял о необходимости россиянам и жителям других стран "забывать английский язык", а вместо него учить русский и китайский.

По данным в 2023 году многих принимающих стран из России после 24 февраля 2022 года уехало от 817 до 922 тысяч человек. Это крупнейшая волна эмиграции из страны с момента распада СССР. В первой половине 2022 года выехавшие из страны россияне в основным направлялись в Армению и Турцию, авиационное сообщение с которыми оставалось открытым, и Грузию. Также значительные потоки приняли Азербайджан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, безвизовые страны Центральной и Южной Америки. Согласно опросу активистов организации OK Russians, самыми популярными европейскими направлениями были Черногория, Сербия, Эстония, Германия и Испания.

Тем временем, Путин опять рассказал, как его "водили за нос".

У Зеленского намекнули, что Западу пора определяться.

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