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Путин опять рассказал, как его "водили за нос"

Глава РФ на международном энергетическом форуме опять пожаловался на Запад

сегодня, 16:46
Автор:
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Константин Куликов
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Владимир Путин, выступая на "Российской энергетической неделе", опять возложил  всю ответственность за начало войны в Украине на Запад. При этом он в очередной раз рассказал, как его "водили за нос". Об  этом сообщают "Комментарии".

Путин опять рассказал, как его "водили за нос"

Путин

Путин рассказал кремлевскую версию начала "СВО". Якобы войну в Украине инициировал не Кремль, а "Киев", который восемь лет "убивал женщин, детей, стариков". И только после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину мир обратил внимание на "ситуацию в Донбассе".


Россию же все это время, считает Путин, "водили за нос" в вопросах мирного урегулированию в Украине, поэтому-де теперь ей "приходится отвечать" нецивилизованными методами. Поскольку, по мнению Путина, "цивилизованные способы обеспечения безопасности" России в ситуации с Украиной "оказались невозможны".

Напомним, что на этом же форуме Путин де-факто поддержал ХАМАС и Палестину в конфликте на Ближнем Востоке. По словам главы РФ, причиной конфликта является отказ в создании Палестинского государства, которое проигнорировал Израиль. Именно это, по мнению Путина, спровоцировало агрессию палестинцев. А также поддержка США этой политики Израиля.

На самом деле, с момента провозглашения государства Израиль в 1947 году именно арабские соседи объявили войну и попытались уничтожить еврейское государство, но им это не удалось.

Тем временем, ХАМАС готовит всеобщую мобилизацию: чем это грозит Израилю. В пятницу, 13 октября, в мире возможны нападения на евреев со стороны исламских радикалов.

А УЕФА внезапно изменил свое решение по делу россиян. В конце сентября президент УЕФА объявил, что организация готова вернуть российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.



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