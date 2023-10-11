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Студентам планируют отменить отсрочку от мобилизации: кого это касается

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий части студентов отсрочку от мобилизации.

сегодня, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в мобилизации военнообязанных лиц, получающих высшее образование. Согласно законопроекту 9672 потеряют отсрочку студенты старше 30 лет.

Студентам планируют отменить отсрочку от мобилизации: кого это касается

Студентам могут отменить отсрочку от мобилизации. Фото из открытых источников

Законопроект создал депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский с участием двух коллег из парламентской группы "За будущее". Инициаторы законопроекта объясняют такие изменения в мобилизации тем, что военнообязанные воспользовались возможностью получить отсрочку и поступили в вузы. Кроме того, депутаты считают, что подобные действия уклонистов негативно влияют на украинских солдат.


"Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают территориальную целостность Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта указывают, что после полномасштабного вторжения России значительно возросло количество студентов уклоняющихся в украинских вузах. В 2022 году повторно на обучение пошли 107 тыс. студентов мужчин, а в 2023 – 74 тыс. Кроме того, значительная часть студентов идет получать такой же уровень образования или ниже — подает документы в колледжи после окончания университета.

Если законопроектом 9672 примет Верховная Рада, то мужчины потеряют отсрочку от мобилизации, несмотря на то, что являются студентами. Мобилизации не будут подлежать докторанты, а также мужчины, поступившие в вузы к своему 30-летию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных. Видео с инцидентом попало в сеть.

Также "Комментарии" писали, что в ГПСУ объяснили, что грозит уклонистам избегающим мобилизацию.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42664
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Обсуждения

ufo

сегодня, 16:08

А сам господин вениславский не хочет часом взять автомат, прихватить с собой мразей-однопартийцев и встать на защиту территориальной целостности?


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