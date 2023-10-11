Студентам планируют отменить отсрочку от мобилизации: кого это касается

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий изменения в мобилизации военнообязанных лиц, получающих высшее образование. Согласно законопроекту 9672 потеряют отсрочку студенты старше 30 лет.

Студентам могут отменить отсрочку от мобилизации. Фото из открытых источников

Законопроект создал депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский с участием двух коллег из парламентской группы "За будущее". Инициаторы законопроекта объясняют такие изменения в мобилизации тем, что военнообязанные воспользовались возможностью получить отсрочку и поступили в вузы. Кроме того, депутаты считают, что подобные действия уклонистов негативно влияют на украинских солдат.

"Указанная практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, деморализует морально-психологическое состояние военнослужащих, которые с оружием в руках защищают территориальную целостность Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта указывают, что после полномасштабного вторжения России значительно возросло количество студентов уклоняющихся в украинских вузах. В 2022 году повторно на обучение пошли 107 тыс. студентов мужчин, а в 2023 – 74 тыс. Кроме того, значительная часть студентов идет получать такой же уровень образования или ниже — подает документы в колледжи после окончания университета.

Если законопроектом 9672 примет Верховная Рада, то мужчины потеряют отсрочку от мобилизации, несмотря на то, что являются студентами. Мобилизации не будут подлежать докторанты, а также мужчины, поступившие в вузы к своему 30-летию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тернопольском военкомате жестоко избили мобилизованных. Видео с инцидентом попало в сеть.

Также "Комментарии" писали, что в ГПСУ объяснили, что грозит уклонистам избегающим мобилизацию.