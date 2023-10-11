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Режим РФ активизировался: у Зеленского намекнули, что Западу пора определяться

Михаил Подоляк заявил, что неопределенность Запада заставляет режим РФ активизироваться, время доказать обратное

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Неопределенность Запада воспринимается Россией как слабость. Пора доказать, что силы зла ошибаются и недооценивают демократию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram-канале сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Режим РФ активизировался: у Зеленского намекнули, что Западу пора определяться

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что заставляет активизироваться сегодня диктаторские режимы и их террористических приспешников? Они воспринимают неопределенность как слабость. Они считают, что Америку лихорадит, а Европа слаба. Они считают, что идеальный момент наступил, и это возбуждает их воображения, толкая повышать ставки", — написал Михаил Подоляк.


Советник главы Офиса президента отметил важность сигналов, которые транслируются сегодня и призвал к более принципиальным решениям и действиям.

Ранее Михаил Подоляк также заявил, что боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары – это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Мир погружается в хаос именно из-за действий Москвы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/176
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