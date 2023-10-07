У Зеленского отреагировали на события в Израиле, напомнив из-за чего все началось

Боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары – это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Мир погружается в хаос именно из-за действий Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", — написал советник главы ОП.

Михаил Подоляк добавил, мир реально вернуть к стабильности и сделать вновь безопасным, если Россия получит отпор в Украине и уберетеся с украинской территории, получив поражение.

Советник назвал Москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права".

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