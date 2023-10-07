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У Зеленского отреагировали на события в Израиле, напомнив из-за чего все началось

Михаил Подоляк заявил, что из-за РФ мир погружается в хаос

сегодня, 14:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары – это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Мир погружается в хаос именно из-за действий Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского отреагировали на события в Израиле, напомнив из-за чего все началось

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам", — написал советник главы ОП.


Михаил Подоляк добавил, мир реально вернуть к стабильности и сделать вновь безопасным, если Россия получит отпор в Украине и уберетеся с украинской территории, получив поражение.

Советник назвал Москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права". 

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1710581317832749430?t=S0zywBooRTV_1HerRr2ApQ&s=35
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Обсуждения

Володимир

сегодня, 13:57

Ніби Сталіна слухаємо.


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