В России признали "легионеров" террористами

Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил ее деятельность в Российской Федерации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Російські легіонери не використовують триколор

"Легион" создан в Украине с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения конституционной власти в стране, в том числе путем совершения терактов", — заявляют путинские пропагандисты.

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Легион "Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Он входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих Вооруженных сил РФ и других россиян, а иногда белорусов, не имевших опыта службы в регулярных войсках. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

Легион начал формироваться 11 марта 2022 года.

В октябре 2022 Легион получил свою собственную артиллерию, а также в его составе начал формироваться уже третий батальон. В это же время подразделение участвует в обороне Бахмута Донецкой области.



Напомним, что сегодня произошел взрыв в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. Видео дальнейшего пожара лидер российской оппозиции Илья Пономарев прокомментировал на своей странице в Фейсбуке словами: "Слава партизанам!".

Отметим, что в последнее время в России нередки случаи пожаров, взрывов. Российские власти всячески пытаются убедить россиян, что это никак не связано с так называемой "военной спецоперацией" в Украине и что у Украины нет оружия и ракет, которые достали бы до территории РФ.





