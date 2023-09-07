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В России отреагировали на решение США поставить в Украину танковые боеприпасы с обедненным ураном

Россия резко негативно реагирует на новую поставку оружия в Украину от Соединенных Штатов.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев. Во время встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой американский чиновник положительно высказался по поводу контрнаступления ВСУ и объявил новый пакет военной помощи, в котором оказались танковые боеприпасы с обедненным ураном. На такие действия США отреагировали в России.

В России отреагировали на решение США поставить в Украину танковые боеприпасы с обедненным ураном

Танковые боеприпасы с обедненным ураном. Фото из открытых источников

Танковые снаряды с обедненным ураном стали частью нового пакета военной помощи от Пентагона на сумму 175 млн долларов. Россия назвала такие планы США "преступным актом".


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"Решение администрации поставлять оружие с обедненным ураном является показателем бесчеловечности", — заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков утверждает, что США якобы пытается уничтожить украинцев, помогая поставками оружия.

"Очевидно, что со своей идеей нанести "стратегическое поражение" России Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и уничтожить целые поколения", — считает Сергей Рябков.

Напомним, что ранее Украина получала уже танковые боеприпасы с обедненным ураном от Великобритании. Тогда Россия также пыталась манипулировать этим, утверждая, что уран от боеприпасов наносит значительный ущерб окружающей среде. Руководитель МАГАТЭ заявил, что "это вооружение не несет радиологической опасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщали о танковых снарядах с обедненным ураном для Украины и насколько это опасно.

Также "Комментарии" писали об аналитиках, которые подсчитали, сколько в России останется танков до 2024 года. Эксперты спрогнозировали три сценария.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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