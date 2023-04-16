В России очередной скандал с флагом: в Санкт-Петербурге подняли украинский стяг

После скандала на фестивале Российского университета дружбы народов, когда украинское землячество использовало сине-желтый флаг, в РФ опять ЧП — в родном городе Путина на официальном флагштоке замечен флаг Украины. Причем, поднят он был вполне официально, а сорван был представителем "неравнодушной общественности" — сторонником национал-большевистской партии. Подробности скандальной полемики, которая в связи с этим развернулась в российских пабликах, сообщают "Комментарии".

Бєглов та Матвієнко на тлі українського прапора

Как оказалось, в Таврическом дворце Питера, у которого был поднят флаг Украины, проходила очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, членом которой, по данным организаторов, остается Украина.

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Более того, на фоне украинского флага выступал питерский губернатор Беглов, активно поддерживающий "СВО", а в зале была одна из ближайший сподвижников Путина — председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Флаг, установленный на флагштоке у здания, сорвал лимоновец, аргументируя это своей ненавистью к Украине, с которой РФ ведет войну.

"Такие флаги не должны в нашей стране висеть, флаг врага, вражеского государства", — заявил лимоновец на камеру.

В своем заявлении Межпарламентская ассамблея государств–участников СНГ пояснила наличие украинского флага на официальных мероприятиях в России тем, что "Верховная Рада Украины является действующим участником Ассамблеи", а также тем, что "использование МПА флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике".

По словам организаторов заседания, "тот факт, что штаб-квартира МПА СНГ расположена на территории Российской Федерации, не влияет на международные обязательства Ассамблеи и не отменяет их".

Кроме того, МПА апеллировала к своему дипломатическому статусу — "МПА пользуется на территории государств-участников такими же привилегиями и иммунитетами, как и ООН, включая принцип экстерриториальности".

Впрочем, в российских пабликах раскритиковали столь украинофильскую позицию функционеров МПА СНГ. Поскольку, Украина якобы подписала Соглашение о создании СНГ, Верховная Рада ратифицировала его, но решение о принятии Устава СНГ от 1993 г. Украина не подписала.

"Другими словами, Украина является государством-учредителем СНГ, но государством-участником она так и не стала", — пишут в роспабликах возмущенные рашисты. — Всё это, однако, не помешало Украине вступить в Межпарламентскую ассамблею СНГ и подписать в рамках организации кучу соглашений о сотрудничестве по отдельным вопросам — от выплат пенсий до ветеринарии. Многие из этих документов Киев не денонсировал до сих пор — покуда они полезны".

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