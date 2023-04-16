"Солнце засияет в Крыму": Зеленский намекнул на скорые события

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. При этом он заверил, что "солнце взойдет в Крыму", а окупантов назвал "чертями". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на речь главы государства.

Зеленський звернувся до українців з Лаври

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу, — заявил Зеленский, обращаясь к украинцам с территории Киево-Печерской лавры. — Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце, это сине-желтое знамя, оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости".

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Также к украинцам обратился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вспомнив первыми после Христа "всех, кто в этот день держит оборону в окопах".

Тем временем, в пасхальную ночь враг обстрелял церковь.

Патриарх Кирилл заговорил терминами имперской России.

А ученые показали настоящий лик Иисуса.

Мы привыкли видеть Иисуса светлым мужчиной с голубыми глазами и длинными распущенными волосами. Однако исследования ученых отрицают такой вид Иисуса.

"Хотя западные образы являются доминирующими, в других частях света его часто показывают как темнокожего, араба или латиноамериканца", — говорит доцент кафедры мирового христианства Карлос Ф. Кардоза-Орланди.

Чтобы собрать максимально близкое изображение, ученые использовали методы судебной антропологии и костей людей, живших в том же регионе и в то время, что Иисус. Также были приняты во внимание такие области как генетика, приматология, палеоантропология, остеология, питание, стоматология, адаптация к климату и другие. Кроме того, упоминается, что Иисус ничем не отличался от семитов.

