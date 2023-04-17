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В России больше нет безопасных мест: в ГУР сделали предупреждение россиянам

Разведчики не подтверждают, что за атакой на Белгород стоит Украина

сегодня, 14:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Развязанная путинским режимом полномасштабная война против Украины уже пришла в дома россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ведомства Андрей Юсов, комментируя взрыв на электроподстанции в российском Белгороде. В то же время он не подтвердил, была ли это украинская атака.

В России больше нет безопасных мест: в ГУР сделали предупреждение россиянам

Москва. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит Благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим... Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", — заявил Андрей Юсов.


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Представитель украинской разведки добавил, гражданам России стоит привыкать к тому, что безопасных мест на территории их страны больше не существует.

Стоит отметить, после начала полномасштабной российско-украинской войны в Белгороде и области постоянно происходят взрывы. Иногда там разрываются ракеты, которыми РФ обстреливает Харьковскую область. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и припугнул мир ядерным апокалипсисом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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