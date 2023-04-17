После взрывов в Белгороде россияне жалуются на проблемы со светом

В ночь на понедельник, 17 апреля, в российском Белгороде загорелась подстанция. По сообщениям местных Telegram-каналов, пожар на подстанции возле следственного изолятора начался после "прилета" — якобы ее атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. В результате этого в центре города и населенных пунктах области проблемы с электричеством.

Взрыв в Белгороде. Фото: из открытых источников

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах.

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"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", — написал глава Белгородской области.

Стоит отметить, в самом Белгороде и области после полномасштабного вторжения РФ часто происходят пожары. Именно с территории Белгорода россияне обстреливают ракетами Харьковскую область, иногда они разрываются на их территории.

10 апреля на территории аэропорта им. Шухова в Белгороде упал беспилотный летательный аппарат с бомбой, а до этого другой БПЛА атаковал газовую станцию.

Напомним, что местные власти решили в этом году отказаться от парада к 9 мая, чтобы "не провоцировать Украину".

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