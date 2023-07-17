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В РФ рассказали свою версию подрыва Крымского моста

В РФ назвали инцидент на Крымском мосту терактом и заявили, что его якобы атаковали два дрона

сегодня, 10:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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В России официально назвали ночной инцидент на Крымском мосту терактом. В Москве заявили, что мост якобы атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

В РФ рассказали свою версию подрыва Крымского моста

Крымский мост. Фото: из открытых источников

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.


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Россияне отмечают, что в результате инцидента повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок. Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".

В НАК считают, что следствию удастся в короткие сроки установить лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, которые непосредственно организовали и осуществили данный подрыв.

Отметим, на Крымском мосту ночью 17 июля раздались взрывы. В результате инцидента движение по мосту было остановлено.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за повреждений Крымского моста у российских захватчиков могут появиться дополнительные проблемами с логистикой. Об этом заявляют представители Главного управления разведки и ОК "Юг". Как пояснил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сейчас весь мир видит много километровых пробок и нарушений мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого в ГУР воздержатся от комментариев.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему удар по мосту в Чонгаре запускает сценарий освобождения Крыма – чего ждать дальше.



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Источник: https://t.me/rian_ru/209076
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