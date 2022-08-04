В районе железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

В районе Антоновского железнодорожного моста (Херсонская область) прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Антоновский железнодорожный мост (Фото - Сергей Голованов - Google Maps)

Так, по данным СтратКома ВСУ, ровно в полночь на Антоновском железнодорожном мосту прогремели взрывы.

"Попадания похоже были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям", которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Долго горели и взрывались "одеяла с подушками"", — пишет СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть момент взрыва.

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