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В районе железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент взрыва

сегодня, 10:47 comments1030
Автор:

Денис
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В районе Антоновского железнодорожного моста (Херсонская область) прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В районе железнодорожного моста в Херсоне прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Антоновский железнодорожный мост (Фото - Сергей Голованов - Google Maps)

Так, по данным СтратКома ВСУ, ровно в полночь на Антоновском железнодорожном мосту прогремели взрывы. 

"Попадания похоже были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям", которые умственно отсталые притащили для переправы через реку. Долго горели и взрывались "одеяла с подушками"", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть момент взрыва. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в разведке установили еще одну причину, почему россияне устроили теракт в Еленовке. Россияне хотели скрыть правду о пытках над военнопленными. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что не надо прятаться за женской юбкой и убегать: Данилов отреагировал на очередную петицию по выезду за границу мужчин. Данилов считает, что мужчины, не желающие воевать, должны помогать украинской армии. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в СНБО рассказали, зачем Кремль манипулирует темой переговоров. РФ готова на переговоры: в СНБО объяснили, что не так в "миролюбивой" риторике Кремля. 

Также "Комментарии" информировали о том, что происходит на Донбассе – какой прогноз для региона: как спастись оставшимся гражданским. Оккупанты продолжают наступать на Донетчине, основную ставку делая на тактику "выжженной земли", снося все на своем пути. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3qLo9QXqou0Fr95wYdL603DFdkqMi28gPwFxev4j0QAenyIru4xwz5DjE
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