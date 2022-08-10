В ОП ответили, при каких условиях Украина вернется к переговорам с РФ

Украина будет готова вновь сесть за стол переговоров с Россией, когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума. Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью ВВС.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Михаил Подоляк признал, что переговоры между Украиной и Россией сегодня не ведутся. Есть только некоторые случаи, когда стороны вступают в переговоры для обмена военнопленными и обмена телами погибших.

Советник главы ОП обратил внимание на то, что Россия ведет войну против Украины, не соблюдая ни правил, ни обычаев ведения войны. на оккупированных территориях россияне устраивают террор. Поэтому за полгода войны у Украины нет доверия к России, как и нет доверия, что россияне выполнят взятые на себя обязательства.

Подоляк отметил, о переговорах будет смысл говорить, если Россия перестанет выходить на них лишь с позиции ультиматума. Украина также никогда не согласиться обсуждать с Россией аннексию украинских территорий, что сейчас активно продвигает Кремль.

Михаил Подоляк подытожил, что целью Украины есть восстановление территориальной целостности в границах, которые существовали на март 2014-го года.

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