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В оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы: что известно (ФОТО)

Мощные взрывы в Скадовске озарили ночное небо

сегодня, 10:30
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Херсонской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы: что известно (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, этой ночью в городе Скадовск прогремели взрывы. 

"Ночь пришла, город Скадовск заснул и орки из командного пункта одного из подразделений решили немного употребить алкоголь и уснуть. А также водители всех жестянок с зетками, которые орки рядом в большом количестве поставили, также решили заснуть. Но вот беда, Дядюшка "Ленд Лиз", Бавовна и Селитра "этого не знали" и приехали к ним с гастролями и фаер-шоу", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано фото с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что будет много сюрпризов: у Зеленского анонсировали новости с фронта. На Банковой хотят не допустить затягивания войны в Украине к зиме. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что Путин совершает повторную ошибку в войне против Украины, – глава ЦРУ. В ЦРУ отмечают, что Путин уже просчитался со своими первоначальными планами вторжения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах. В России снова дали понять, что хотят переговоры, но боевые действия прекращать не собираются. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине. Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0_OeXSjscBb_AB3Y6rRssck_b16taDHSQ5h_QSo61b7FKPif274npWDSU
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