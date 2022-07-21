В оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы: что известно (ФОТО)

Во временно оккупированном городе Херсонской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, этой ночью в городе Скадовск прогремели взрывы.

"Ночь пришла, город Скадовск заснул и орки из командного пункта одного из подразделений решили немного употребить алкоголь и уснуть. А также водители всех жестянок с зетками, которые орки рядом в большом количестве поставили, также решили заснуть. Но вот беда, Дядюшка "Ленд Лиз", Бавовна и Селитра "этого не знали" и приехали к ним с гастролями и фаер-шоу", — пишет СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано фото с места событий.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах. В России снова дали понять, что хотят переговоры, но боевые действия прекращать не собираются.

Также "Комментарии" информировали о том, что в ЦРУ назвали цифру погибших россиян во время войны в Украине. Последние оценки разведки США свидетельствуют об около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых.

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