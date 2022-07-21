Будет много сюрпризов: у Зеленского анонсировали новости с фронта

Первоочередная задача, которая стоит перед украинским народом и его армией – не позволить россиянам реализовать их планы и затянуть войну в Украине до холодов, до зимы. Как передает издание "Комментарии", об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Андрей Ермак отметил, что глава украинского государства Владимир Зеленский полон решительности и не готов отступать от планов по обороне страны. Президент готов делать все, от него зависящее, чтобы территории, которые сегодня временно контролирует враг, были возвращены под контроль Украины. Для этого Владимир Зеленский продолжает находиться в постоянном диалог с нашими международными партнерами и союзниками, глава государства готов доказывать позицию Украины.

По словам главы ОП, в том, как быстро Украина сумеет переломить ход войны многое зависит от обучаемости украинских защитников. Они должны обучиться и овладеть современными образцами вооружения.

"Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", — высказался руководитель Офиса президента.

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Также издание "Комментарии" сообщало — новый рекорд на юге – Кремль резко снизил тон: Песков сделал новое заявление о переговорах. Рупор Кремля уверяет, что ни Путин, ни Лавров не отказывались от мирных переговоров с Украиной.

"Комментарии" писали ранее — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина.





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