Путин совершает повторную ошибку в войне против Украины, – глава ЦРУ

Президент России Владимир Путин делает большую ошибку, рассчитывая, что его тактика перевести так называемую "спецоперацию" в войну на истощение против Украины принесет желаемый результат. Он эту войну не выиграет. Как передает издание "Комментарии", такие мысли озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Sky.news".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Уильям Бернс отметил, Путин уже в этой ожесточенной войне допустил серьезную ошибку, когда был уверен в том, что его армия без каких-либо проблем спустя несколько дней после полномасштабного вторжения будет в Киеве. Теперь он также ошибается, когда думает, что война на истощение против Украины заставит украинцев сдаться и капитулировать, согласившись на все требования Кремля.

В ЦРУ считают, что молниеносный удар российских войск по Украине провалился. План Путина провален. Вот только хозяин Кремля отказывается верить в события, которые уже произошли. Он упорно уверен, что Украина – это не настоящая страна, но настоящая страна показывает на поле боя, что способна себя защитить. Именно поэтому украинская армия дает отпор россиянам.

Стоит отметить, в ЦРУ назвали цифру погибших и раненых россиян во время войны в Украине. Также такие данные озвучили по Украине.

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