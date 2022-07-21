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Путин совершает повторную ошибку в войне против Украины, – глава ЦРУ

В ЦРУ отмечают, что Путин уже просчитался со своими первоначальными планами вторжения

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин делает большую ошибку, рассчитывая, что его тактика перевести так называемую "спецоперацию" в войну на истощение против Украины принесет желаемый результат. Он эту войну не выиграет. Как передает издание "Комментарии", такие мысли озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет "Sky.news".

Путин совершает повторную ошибку в войне против Украины, – глава ЦРУ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Уильям Бернс отметил, Путин уже в этой ожесточенной войне допустил серьезную ошибку, когда был уверен в том, что его армия без каких-либо проблем спустя несколько дней после полномасштабного вторжения будет в Киеве. Теперь он также ошибается, когда думает, что война на истощение против Украины заставит украинцев сдаться и капитулировать, согласившись на все требования Кремля.

В ЦРУ считают, что молниеносный удар российских войск по Украине провалился. План Путина провален. Вот только хозяин Кремля отказывается верить в события, которые уже произошли. Он упорно уверен, что Украина – это не настоящая страна, но настоящая страна показывает на поле боя, что способна себя защитить. Именно поэтому украинская армия дает отпор россиянам.

Стоит отметить, в ЦРУ назвали цифру погибших и раненых россиян во время войны в Украине. Также такие данные озвучили по Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало — новый рекорд на юге – ВСУ уничтожили более 100 россиян, технику и склады: подробности.

"Комментарии" писали ранее — цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина.




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Источник: https://news.sky.com/story/vladimir-putin-wrong-if-he-thinks-he-can-win-war-of-attrition-in-ukraine-cia-director-says-12655964?fbclid=IwAR3OOshxvgVuKKbo-opg9qfIlb_-kQKJFlSvPYBwAVZO5EUUXGwEYsDhUw0
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