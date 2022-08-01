В оккупированном Севастополе паника – снова «хлопки»: местные жители рассказали, чего боятся (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", после того, как во временно оккупированном Севастополе отменили праздничную программу по случаю дня ВМФ оккупантов из-за якобы взрывов в штабе Черноморского флота в городе вновь заявили об очередном "взрыве". Он якобы произошел поздно ночью 31 июля в центре Севастополя, в небе заметили странный след.

Севастополь. Фото: из открытых источников

Ставленники оккупантов отказались комментировать произошедшее. При этом благодаря соцсетям местные жители стали активно делиться информацией о том, что слышали громкий взрыв. Люди высказали предположение, что взрыв стал причиной работы сил ПВО.

По словам очевидцев, хлопок прозвучал ориентировочно в 23:35 воскресенья. Причем звук взрыва был настолько сильным, что его слышали в разных районах города. Включая центральную его часть. В группе "Подслушано Севастополь" российской соцсети "ВКонтакте" сообщили о "сигнальной ракете" еще в 23:25 воскресенья.

Местные жители высказали сразу несколько версий произошедшего. Одним придерживаются мнения, что в Севастополе теперь действую диверсанты и коллаборантам и россиянам не поздоровится. Другие говорили, что хлопки – это все же работа ПВО.

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