В чем последний месяц лета может стать решающим: августовский прогноз

Издание "Комментарии" решило подготовить для читателей августовский прогноз, поинтересовавшись у экспертов, чего и почему ждем на внутриполитическом, внешнеполитическом направлениях, а также на фронте? Аналитические ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Россия в августе будет более сосредоточена на обороне, нежели на продвижении вперед

Политолог Дмитрий Воронков считает, что на фронте в последний месяц лета можно ожидать наступление ВСУ на юге, вплоть до освобождения Херсона.

"Есть шанс, что наступление оккупантов в Донецкой области окончательно захлебнется. Им придется перебрасывать силы с Донбасса на оборону временно оккупированного юга. Соответственно, Россия в августе будет более сосредоточена на обороне, нежели на продвижении вперед", – предполагает эксперт.

Безусловно, то или иное развитие событий на фронте будет зависеть от того, как Запад продолжит поддерживать Украину вооружениями и боеприпасами, акцентирует Дмитрий Воронков.

"Я думаю, что поставки вряд ли сократятся. Не факт, правда, что они усилятся. Скорее останутся на том же уровне, что и сейчас. В случае, если Запад будет видеть успехи ВСУ в отвоевывании украинских территорий, в том числе на юге, это может стать стимулом для увеличения поставок нам современных видов вооружения", – прогнозирует политолог.

Что касается внешней политики – топ-темой, по его мнению, останется ситуация вокруг Тайваня.

"Сложно прогнозировать, как могут там развиваться события. Конфликт между США и Китаем способен перерасти в Третью мировую, что, естественно, отразится и на Украине, – поясняет Дмитрий Воронков. – Надеюсь, что стороны всё же больше прощупывают ситуацию, нежели готовятся к глобальной войне".

На внутриукраинской политической арене, по мнению эксперта, вряд ли следует ожидать в августе каких-то громких событий. Возможны, считает он, разве что новые кадровые ротации, тренд на которые был задан в июле сменой генпрокурора, председателя СБУ и так далее.

Но сейчас украинская власть, политикум, более сосредоточены на отражении российской агрессии, резюмирует Дмитрий Воронков.

Для украинской власти приоритетом №1 является ситуация на фронте, достижение там позитивных результатов

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, в августе нас ждет ряд ключевых моментов.

Первые корабли должны отправиться уже на следующей неделе – первой неделе августа". "Во-первых, – отмечает он, – старт американского ленд-лиза. Доставка в Украину вооружений должна пойти более интенсивно, чем ранее. Во-вторых, мы находимся в своеобразном ожидании – что будет дальше на фронте? Особенно это касается Донбасса и юга страны. Когда будет контрнаступление ВСУ, как оно начнется, как будет протекать? Думаю, частичные ответы на эти вопросы мы получим именно в августе. Скорее всего, до Дня независимости, который празднуется 24-го. Уже видна стратегия высшего военно-политического руководства в этом ракурсе. Суть ее в том, что сначала нужно освободить южные регионы (речь, прежде всего, о Херсонской и Николаевской областях, возможно также о Запорожской), а потом, возможно, мы будем готовы к переговорам с РФ. Надо полагать, с посредниками, с гарантиями безопасности и так далее. Так что для украинской власти приоритетом №1 является ситуация на фронте, достижение там позитивных результатов, увеличение поставок современных вооружений для ВСУ. В-третьих, август станет тестовым месяцем для работы зернового морского коридора

Алексей Якубин считает, что одним из ключевых событий во внутренней политике станет социально-экономический вопрос.

"А именно – сможет ли власть удержать социально-экономическую ситуацию. Мы видим, что происходит сейчас с курсом гривны. И у населения есть колоссальные опасения – чего ждать осенью, остановится ли девальвация, инфляция? От этого даже зависит отношение к власти как к таковой. И последняя, естественно, будет стремиться отыскать на Западе новые ресурсы для покрытия потребностей. В том числе искать газ, ведь не за горами отопительный сезон, – подчеркивает эксперт. – А с газом сейчас дефицит даже в Европе. Мы видим, что происходит вокруг "Северного потка-1". Не прекратит ли Россия вообще поставки голубого топлива европейцам?".

Из международных моментов приоритетным останется вопрос Тайваня, уверен Алексей Якубин.

"Если мы увидим появление новой конфликтной точки в мире, для Украины это не самый лучший сценарий, мягко говоря, – отмечает он. – Ведь США начнут тогда во многом ориентировать именно туда свои ресурсы".

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